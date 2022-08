Il giorno del giudizio per la Fiorentina in Conference League. Barone vola in Svizzera

Quello di oggi è il giorno del giudizio per la Fiorentina, almeno per quanto riguarda la Conference League. I viola conosceranno (diretta testuale su Fiorentinanews.com alle 14) il loro avversario o per meglio dire la partita dalla quale uscirà l’avversario, nel turno preliminare che andrà in scena nella seconda metà di questo mese.

A Nyon, in Svizzera, a rappresentare il club di Commisso, ci sarà il direttore generale, Joe Barone.

I gigliati, che sono diventati testa di serie in questo sorteggio, giocheranno contro la vincente di Twente-Cukaricki Belgrado, oppure di Sepsi Sfantu Gheorghe-Djurgården, o di Lillestrøm-Anversa o di Cska Sofia-Saint Patrick’s Athletic. Parola all’urna.