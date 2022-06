Il giorno delle firme: Ramadani a Firenze per il rinnovo di Italiano

Si avvicina il momento delle ufficialità: Vincenzo Italiano e la Fiorentina proseguiranno insieme. Non c’è mai stato dubbio: tutto è stato definito nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio le parti si incontreranno per formalizzare ufficialmente il prolungamento di contratto.

Come riferisce Gianluncadimarzio.com, all’incontro, sarà presente l’entourage storico dell’allenatore, ovvero l’avvocato Francesco Caliandro e Diego Nappi: i due si trovano già a Firenze. Insieme a loro, ci sarà anche Fali Ramadani, che da alcuni mesi collabora con loro nella gestione dell’allenatore. L’agente atterrerà alle 12, in tempo per presenziare all’incontro nel pomeriggio.