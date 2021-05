Il giorno nero del calcio toscano: Una disfatta che merita una riflessione

La Fiorentina è tutt’altro che salva. La condizione della squadra viola è ormai nota e arcinota. La giornata di ieri avrebbe potuto regalare tre punti alla compagine gigliata e invece si è chiusa con un pareggio pieno di recriminazioni contro il Bologna.

Ma la disfatta del calcio toscano si è consumata su altri campi. Quattro squadre storiche della nostra regione hanno perso il diritto di giocare in Serie C e sono finite in D. Si tratta di Lucchese, Pistoiese, Livorno e Arezzo che così ‘raggiungono’ Siena e Prato in categoria. Parliamo di realtà che hanno anche vissuto i fasti della Serie A che si ritrovano in basso. Un fenomeno che merita una riflessione: dalla Fiorentina in giù, perché è diventato così difficile proporre un modello di calcio all’avanguardia?

Ovviamente qualche eccezione positiva c’è ma in questo momento passa in secondo piano davanti a tutto questo.