Il giorno nero per Kokorin è arrivato anche a Cipro. Colpo in testa e rigore sbagliato, una serata da dimenticare

Dopo una serie di buone prove, è arrivato anche il giorno negativo a Cipro per Aleksandr Kokorin. L’attaccante di proprietà della Fiorentina non ha disputato sicuramente una buona prova nella gara giocata in trasferta dall’Aris Limassol contro il Doxa Katokopias, match comunque terminato con la vittoria della sua squadra per 2-1.

Nel corso della gara, Kokorin ha subito un duro colpo in testa che lo ha costretto a giocare con una vistosa benda. Ma soprattutto, al 52′, ha sbagliato un calcio di rigore. Il portiere avversario ha intuito la traiettoria del tiro del russo (sulla sua destra) e ha saputo mettere la palla in angolo.

All’80’ poi, Kokorin è stato sostituito da Brown.

Per la cronaca, le reti dell’Aris sono state siglate da Struski al 9′ e da Brorsson al 69′.