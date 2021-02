Il giovane mediano fiorentino cresciuto con il giglio sul petto: Mattia Fiorini e un futuro viola tutto da scrivere

In una stagione fin qui non semplicissima per la Fiorentina Primavera c’è chi, nonostante le difficoltà della squadra, si è messo in mostra per la sua costanza e la sua continuità. Mattia Fiorini, classe 2001 nato a Bagno a Ripoli e cresciuto con la maglia viola addosso, sta mettendo a disposizione della squadra di Aquilani tutta la sua qualità in mezzo al campo.

Nasce come mediano, tecnicamente molto forte con una buona visione di campo e di gioco. Buona parte di questa stagione però, vista anche l’assenza di Dutu, l’ha giocata come difensore centrale nello schieramento difensivo a tre (raramente a quattro) della Fiorentina. Nonostante l’arretramento nel ruolo, la manovra per le proiezioni offensive della squadra viola partono spesso dai suoi piedi. Con Aquilani è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all’interno della rosa, vestendo anche la fascia di capitano (sempre dovuta alla temporanea assenza del difensore italo-rumeno). Fino ad ora infatti 13 presenze su 13 giocate, spesso tra i migliori in campo. Per lui sono cominciati ad arrivare anche i gol: tre fino ad ora, tutti dal dischetto, due dei quali decisivi per le vittorie della Fiorentina contro Ascoli e Milan.

Vista la lunga assenza per squalifica di Agostinelli (cinque giornate) e il possibile rientro a disposizione di Dutu (ancora non c’è una data), Fiorini potrebbe tornare a occupare il suo posto in mediana, anche se ha dimostrato di poter essere molto duttile.

Per un ragazzo che è cresciuto con il giglio sul petto, la Prima Squadra viola è il sogno da sempre. Noi gli auguriamo di raggiungerla presto. Le carte in regola, sembra averle.