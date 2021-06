Il giovane terzino belga del Lione? Oltre ai club connazionali lo segue anche la Fiorentina

Il calcio belga ha prodotti grandissimi talenti negli ultimi anni, sfruttando anche il suo stretto rapporto con le ex colonie africane: uno di questi è Heritier Deyonge, classe 2002 e nazionale Under 18. Di fatto già un giramondo dato che ha giocato già nei vivai di Psv, Lione, a cui appartiene il cartellino, e Utrecht. La stampa belga l’ha accostato ad alcuni club importanti del proprio paese, come Standard Liegi e Bruges ma anche alla Fiorentina, anche se vista la sua poca esperienza, difficilmente lo si potrebbe inquadrare come un colpo per l’immediato.