Il giovane Toci avverte Reja: “Il mio obiettivo è la nazionale maggiore dell’Albania”

Eljon Toci, giovane attaccante della Fiorentina Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione dal ritiro dell’Albania Under21. Il classe 2003, che con la squadra di Aquilani ha finora totalizzato 27 partite e 10 reti, ha parlato così della sua esperienza in nazionale giovanile, mandando una frecciatina anche al Ct della Nazionale maggiore albanese, Edy Reja: “Sono davvero felice di essere qui. Mi sono accorto subito che la qualità è molto alta e mi hanno accolto tutti bene. La sfida con l’Inghilterra? Sono molto forti ma questo non ci fermerà, cercheremo di dare il massimo. Il mio obiettivo è arrivare in nazionale maggiore il prima possibile”.