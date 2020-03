Il giovane Vuskovic nel mirino della Fiorentina, ma la concorrenza è alta

Nel mirino della Fiorentina, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, è finito anche Mario Vuskovic, classe 2001, conta già almeno una presenza con la Under 19 croata: ha dimostrato le sue qualità di gigante abile a dominare i contrasti fisici con gli avversari, ma anche l’abilità nel dare l’input alla manovra, oltre a farsi cecchino diabolico sui calci piazzati. Sia pure per un pugno di minuti, fa già parte della rosa allargata dell’Hajduk con cui ha giocato un pugno di minuti ed è stato inserito dal The Guardian nell’elenco dei 60 migliori prospetti al mondo del suo anno di nascita. Sulle sue tracce, ci sarebbero però, oltre alle top d’Europa, anche Roma e Juventus.