Il giro di portieri all’orizzonte che coinvolge Fiorentina e Torino: possibile uno scambio tra le due società

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un portiere. Sono tanti i nomi accostati al club di Rocco Commisso nelle ultime settimane, ma ancora non è stata trovato la quadratura del cerchio. Nel frattempo, non è ancora arrivata l’offerta giusta per cedere Bartlomiej Dragowski, in scadenza di contratto nel 2023 e ormai fuori dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, all’orizzonte si starebbe delineando un possibile scambio tra Fiorentina e Torino che coinvolgerebbe il polacco e Vanja Milinkovic-Savic. Il club granata sarebbe infatti alla ricerca di un titolare da affiancare a Berisha e il classe ’97 sarebbe tra i profili preferiti. Sullo sfondo rimane Pierluigi Gollini, che piace a entrambe le squadre.