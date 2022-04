Il Giudice Sportivo conferma le squalifiche: due centrocampisti, uno per parte, salteranno Napoli-Fiorentina. Stangata per il DS dell’Empoli

Da poco pubblicato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo sui provvedimenti relativi all’ultima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina non ci sarà Lucas Torreira, ammonito nell’ultima partita contro l’Empoli e che era già in diffida. Uno turno di stop anche per il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa per lo stesso motivo dell’uruguaiano.

Due pedine importanti per le squadre che si sfideranno al Diego Armando Maradona domenica pomeriggio. I sostituti dovrebbero essere Amrabat per i viola e Zielinski per i partenopei.

Stangata per il DS dell’Empoli Pietro Accardi. Due turni di squalifica per “avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, reiteratamente rivolto espressioni irriguardose e insultanti al Direttore di gara”.