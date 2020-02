E’ uscito il comunicato del Giudice Sportivo ed è stata notificata la sanzione di una giornata di squalifica al giocatore della Fiorentina, Milan Badelj. Nulla di inaspettato per la squadra viola che, per una volta, non si è vista multare per i propri tifosi. La Sampdoria, invece, ha avuto una multa di 6000 Euro a causa del lancio di fumogeni sul terreno di gioco.