Il Giudice Sportivo ne squalifica cinque: C’è anche un giocatore della Fiorentina

A poche ore dalla fine della 31esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha ufficializzato i giocatori che sono stati squalificati e non potranno quindi giocare nel prossimo turno che prenderà il via domani sera alle 20:45 con la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina.

Sono cinque i calciatori che salteranno la prossima giornata. Si tratta di Nikola Milenkovic (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Amadou Diawara (Roma), Diego Demme (Napoli), Maya Yoshida (Sampdoria). Una giornata per di squalifica per tutti e cinque, che torneranno a disposizione dei rispettivi allenatori per la 32esima giornata.