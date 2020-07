Come già anticipato, niente trasferta a Roma per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo a seguito dell’ammonizione ricevuta contro l’Inter. Cartellini gialli anche per Ribery e Caceres, ma senza conseguenze dirette per entrambi che non sono neanche entrati in diffida.

