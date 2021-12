Il gol, ma anche molto altro: Sprazzi di vero Callejon

Alla 35esima partita in Serie A con la maglia della Fiorentina, José Maria Callejon ha finalmente trovato la prima gioia in campionato con la maglia viola. Nella passata stagione lo spagnolo era già andato a segno, ma in Coppa Italia e contro un avversario modesto contro il Padova. Più in generale, era dalla vittoria del Napoli per 2-1 contro la Roma del 5 luglio 2020 che non andava in gol in A.

Callejon ha trovato la rete del momentaneo pareggio con un gol dei suoi: taglio sul secondo palo alle spalle del diretto marcatore e appoggio in porta da pochi passi. Una rete che ha ricordato i fasti di Napoli, con Sottil che ha idealmente preso il posto di Insigne. Lo spagnolo è entrato anche nell’azione che ha portato al gol di Vlahovic, servendo in profondità Bonaventura che ha poi crossato il pallone nel mezzo per il colpo di testa vincente dell’attaccante serbo. Più in generale, è apparso più in palla e dentro alla manovra viola.

Quella contro la Sampdoria è stata probabilmente la miglior partita di Callejon in riva all’Arno. Vincenzo Italiano ha molta fiducia nei suoi confronti, dato che l’ha schierato dal 1′ in undici delle quindici partite giocate dalla Fiorentina in campionato. E finalmente, dopo l’assist di Empoli a Vlahovic, l’ex Napoli ha trovato anche la prima gioia. Un gol che potrebbe sbloccarlo anche a livello mentale e rilanciarlo sempre di più.