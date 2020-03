Il Governo emana nuove disposizioni: manifestazioni sportive sospese o a porte chiuse fino all’8 marzo. I dettagli

Attraverso i propri canali ufficiali, il Governo nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato le nuove disposizioni relative alle manifestazioni sportive, che coinvolgono dunque il campionato di Serie A. Come si legge, il Governo impone “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano ‘a porte chiuse’. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre ‘a porte chiuse’”. Da sottolineare che tale decisione riguarda ovviamente solo le regioni a rischio, ovvero Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

In relazione a ciò, il decreto stabilisce inoltre che “il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni Lombardia, Emilia Romana e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province”. Allo stato attuale, dunque, Inter-Sassuolo e Bologna-Juventus si giocherebbero senza pubblico.