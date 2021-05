Il graffio di Biraghi e un Igor scalpitante: chi sceglie Iachini?

Sono pochi i dubbi di formazione di Beppe Iachini, intenzionato a confermare quasi in blocco l’undici titolare che sabato sera ha battuto la Lazio. Uno di questi riguarda la fascia sinistra del 3-5-2 della Fiorentina, dove Biraghi e Igor si giocano una maglia dal 1’. Il brasiliano aveva giocato bene nelle ultime uscite, ma la squalifica contro i biancocelesti ha permesso al terzino di Cernusco sul Naviglio di riprendersi il posto nella formazione titolare. E di disputare un’ottima partita, annullando il temibile Lazzari e servendo a Vlahovic l’assist per l’1-0. Per questo, rimetterlo in panchina non sarebbe una scelta facile per Iachini. Alternare i due potrebbe essere la strategia giusta, anche alla luce del fatto che dopo Cagliari la Fiorentina tornerà in campo domenica contro il Napoli.