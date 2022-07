Il gran gol di Biraghi, Nico scatenato, porta stregata per Jovic: le migliori giocate dell’ultima amichevole a Moena. VIDEO

La Fiorentina ha lasciato Moena con un 4-0 rifilato alla Triestina, nell’ultima amichevole in Trentino. Prova convincente e soddisfacente, con un risultato forse anche poco generoso per la squadra viola, che si è trovata ad affrontare un portiere in gran forma come Mastrantonio. Quest’ultimo ha reso la vita complicata a Luka Jovic, che si è fatto parare un penalty e, per la prima volta, non ha trovato la via del gol.

La prima rete viene realizzata da Biraghi, con un bellissimo tiro da fuori. Seguono un rigore di Amrabat, il tap-in di Saponara e un altro penalty, trasformato da Bonaventura. Succede tutto nel primo tempo.

Di seguito, gli highlights di Fiorentina-Triestina pubblicati da ACF Fiorentina sui canali social (la rete di Biraghi è da 0:15 in poi, la giocata e, poi, il rigore trasformato da Bonaventura da 2:20 in poi):