Il grande cuore di Di Tacchio, l’ex viola che insieme ai sanitari ha sventato il peggio nel match di Ascoli

Nove minuti di panico, a 7 dalla fine, di Ascoli-Salernitana. Il polacco Patrick Dziczek è sulla trequarti, arretra per difendere, cade da solo, tenta di rialzarsi, ripiomba a terra. Uno dei primi ad accorrere il capitano della Salernitana Ciccio Di Tacchio, ex Fiorentina, che aiuta il medico sociale ad estrarre la lingua al polacco che in seguito allo svenimento è scesa nel retro bocca. Poteva venire rimanere soffocato il mediano granata. Fortunatamente l’arrivo dei sanitari e il gran cuore di Di Tacchio sventano il peggio.