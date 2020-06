Il grande dubbio

Mancano solamente tre giorni al ritorno in campo della Fiorentina, che non gioca una partita ufficiale dalla trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese dell’8 marzo. Era una Viola che non poteva contare su Franck Ribery, out da fine novembre per l’infortunio alla caviglia causato dall’intervento killer di Tachtsidis. Alla ripresa della Serie A, invece, l’ex Bayern Monaco ha recuperato e sarà a disposizione di Beppe Iachini per il Brescia. In che modo, però? È questa la domanda delle domande in vista della partita del Franchi di lunedì.

Il tecnico della Fiorentina dovrà decidere se schierare Ribery dal 1’ o se aspettare il secondo tempo per inserirlo a partita in corsa. Dal centro sportivo Davide Astori, in tal senso, arrivano indicazioni ben precise: il francese dovrebbe rimanere in panchina ad inizio partita, per poi subentrare nella ripresa. Iachini non vuole rischiare, visto anche che nei giorni scorsi Antognoni ha dichiarato che l’ex Bayern accusa ancora un po’ di fastidio alla caviglia nei contrasti.