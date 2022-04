Il grande e vero rammarico della Fiorentina

A Torino contro la Juventus, la Fiorentina ha provato a fare il possibile per ribaltare il risultato dell’andata, scontrandosi però con un catenaccio perfetto e anche con i propri limiti. A questo possiamo aggiungere un altro gol regalato ed alcune scelte di Italiano che non hanno convinto per chiudere il quadro.

Ma il vero, grande rammarico non è tanto per il match di ieri, quanto per quello dell’andata. E’ lì che la Fiorentina ha avuto la gara in pugno, ha costruito senza lasciare nulla agli avversari e ha finito addirittura per perdere 1-0 (risultato molto penalizzante) con una sciagurata autorete.

In particolare, molte delle speranze di andare in finale si sono arenate nel momento in cui il tiro di Ikone si è schiantato sul palo a Perin nettamente battuto.

Una vittoria ottenuta in quel contesto avrebbe costretto la Juventus a snaturarsi, a cercare di fare la gara e non speculare sul vantaggio e ti avrebbe concesso spazi per colpire ulteriormente. Purtroppo tutto questo non si è verificato e l’eliminazione è stata una punizione inevitabile.