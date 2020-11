Il grande mese di Milenkovic: è sempre più un giocatore “onnipresente”

La pagina Twitter Serie A Scout ha analizzato la stagione di Milenkovic nel mese di ottobre. Milenkovic si è dimostrato una roccia inamovibile con otto tiri bloccati, 19 azioni a liberare e sei palloni intercettati negli ultimi metri. Qua sotto, allegata, la Heat Map di Milenkovic. Una mappa che mostra quanto campo possa coprire un giocatore come lui.

Nikola Milenkovic (23) 🇷🇸 is our MVP for October.

The Serbian made no fewer than 19 clearances and blocked 8 shots across October.

He has made 6 interceptions and completed 8 tackles whilst not being dribbled past, an absolute rock in the Viola defence.

