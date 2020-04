Il grande peso dei riscatti obbligatori per la Fiorentina. Il club viola dovrà spendere un’ingente somma per sei giocatori

Sei giocatori in prestito che alla fine però alla Fiorentina costeranno la bellezza di 75 milioni di euro. La Nazione questa mattina si concentra su questi calciatori che nel giro di un anno, fra il giugno 2020 (o quando finirà questa stagione) e il giugno 2021 il club viola dovrà riscattare, spendendo una cifra tutt’altro che irrilevante.

Tre riscatti obbligatori scatteranno il 30 giugno. Due riguardano gli affari chiusi al tavolo del Sassuolo, prima per l’esterno Lirola e poi per il centrocampista, Duncan. In totale, la Fiorentina dovrà versare agli emiliani 28 milioni di euro: una dozzina per lo spagnolo e 16 per Duncan. Curiosità: per il centrocampista, l’affare realizzato a gennaio prevedeva anche un prezzo per il prestito (un milione di euro). La Fiorentina entrerà in possesso anche di tutto il cartellino di Kouame. Costo finale, 11 milioni da versare al Genoa.

Ci sono poi altri tre giocatori per i quali è stato fissato un riscatto obbligatorio ma nel giugno 2021. Sarà in questa data, ad esempio, che si chiuderà l’acquisto di Cutrone. Il riscatto costerà 16 milioni, ai quali dovranno essere aggiunti altri tre milioni per il prestito oneroso già versati. Ne serviranno 8 (di milioni) per riscattare tutto il cartellino del difensore arrivato dalla Spal, Igor. Mentre per Agudelo, il giovane colombiano tesserato accanto a Kouame, il Genoa è stato bravo a garantirsi un introito vicino ai 12 milioni. Per quanto riguarda Agudelo il riscatto è sì obbligatorio, ma la cifra finale potrà subire delle oscillazioni in base all’impiego sul campo.