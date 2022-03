Il grande problema della Fiorentina e il cruccio di Italiano

La Fiorentina ha un grosso problema. Un problema che sta diventando anche un cruccio per il tecnico Italiano: si chiama esterni.

Sono bravi, brillanti, molto tecnici, con grandi colpi in canna, ma segnano molto poco rispetto al tanto che riescono a creare.

Prendiamo Ikone; è stato il migliore in campo dei viola contro la Juventus, al pari di Torreira. Ha fatto tanto e bene, è mancato solo nel momento della conclusione. O meglio è stato a centimetri dal gol nel primo tempo, ha fatto il bis nella ripresa cogliendo un palo.

Ma il francese non è solo. Gonzalez, Saponara, Sottil, la Fiorentina ha bisogno assoluto delle loro reti se vuol fare un ulteriore salto di qualità e se vuol ribaltare il risultato in Coppa Italia a Torino. Con il lavoro settimanale puoi farcela, ma è anche una questione mentale e caratteriale non solo tecnica. E qui Italiano, dunque, ha un compito doppio.