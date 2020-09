Il grande ritorno di Martinez Quarta per la difesa della Fiorentina

Un nome che piace alla Fiorentina per la difesa? Oltre a quelli già fatti si registra il ritorno nelle cronache del mercato viola di Lucas Martinez Quarta, 24enne centrale del River Plate. Secondo Lady Radio, l’argentino potrebbe entrare in scena in caso di uscita di uno tra Pezzella e Milenkovic. Più difficile ma non impossibile che possa arrivare lo stesso, come alternativa ai titolari già presenti in squadra, perché comunque il River rimane una bottega non propriamente economica. Un’operazione che sarebbe impostata con il prestito con obbligo di riscatto (gli argentini chiedono una cifra complessiva di 10 milioni di euro).

Giova sottolineare il fatto che Martinez Quarta è anche nel giro della nazionale del proprio paese.