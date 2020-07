Il grave errore tecnico di Chiffi nell’azione del secondo rigore della Roma

Il secondo rigore della Roma contro la Fiorentina è assolutamente inventato. Al di là di questo fatto, ce n’è un altro che va sottolineato ed è un grave errore tecnico commesso dal signor Chiffi nella stessa azione. L’arbitro, nello sviluppo della manovra della Roma, tocca il pallone. Nonostante questo non ferma il gioco, come invece avrebbe dovuto fare da regolamento, facendo ripartire la gara con una palla a due al limite dell’area. Un qualcosa che speriamo non passi inosservato ai dirigenti arbitrali anche se questo non servirà di certo a restituire il punto perso alla Fiorentina.

