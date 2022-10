Il grido di allarme del presidente della Samp: “Non ci sono più soldi, stiamo aspettando gli arabi”

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha parlato a Il Messaggero, in un’intervista che sembra più un grido d’allarme per il club blucerchiato, che a breve dovrebbe cambiare proprietà. O almeno così sperano in molti:

“Ho accettato di diventare presidente per amore della Sampdoria e ne sono contento, ma ogni giorno ce n’è una. Aspettiamo compratori, mi era stato assicurato che sarebbero arrivati a giugno, ma oggi siamo ad ottobre e soldi non ce ne sono. Da quello che so, saranno gli arabi a metterli; poi magari non arriveranno, non posso saperlo. Noi stiamo facendo il possibile a costo zero per rimanere in piedi. Ma non avrebbe senso aver messo su questo teatrino per poi non comprare il club, per cui rimango fiducioso”.