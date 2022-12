Il guaio di Gerson: punta i piedi e non si presenta a Marsiglia. L’ex Fiorentina vuole il ritorno in patria, ma la faccenda è più complicata del previsto

Il calciatore dell’Olympique Marsiglia ed ex Fiorentina Gerson Santos da Silva ha espresso le sue intenzioni in tutti i modi. Il centrocampista brasiliano vuole andarsene e questo è chiaro già da qualche settimana, visti anche gli screzi con l’allenatore del Marsiglia Igor Tudor, ma non perde certo occasione per ricordarlo. Come riportato dal portale francese Le10sport.com, era stata fissata ad oggi la data di ripresa degli allenamenti dell’OM e il classe ’97 non si è presentato.

L’intento di Gerson è tornare al Flamengo, ma la trattativa è in salita. Lo afferma anche il vice-presidente del club brasiliano Marcos Braz: “Vuole tornare, lo sta dicendo a tutti. La faccenda è complicatissima: dipende dalla volontà di tanti coinvolti. Noi ci proviamo”. C’è distanza tra l’offerta (12 milioni di €) e la richiesta (20 milioni).