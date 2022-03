Il guizzo di Torreira che riaccende l’entusiasmo europeo della Fiorentina: col Bologna una vittoria di misura per rilanciare le ambizioni della squadra

Grazie a un successo di misura, la Fiorentina è tornata alla vittoria che mancava da tre partite. È bastato un guizzo di Lucas Torreira per piegare il Bologna e riportare la squadra sulla scia dell’Europa. Un risultato che ha rispecchiato i valori messi in campo dalle due squadre, con gli ospiti che sono però andati al palo in due occasioni.

Con un inizio shock in cui Soriano ha scheggiato la traversa dopo appena una decina di secondi, i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno dovuto prendere in mano la gara per non farsi intimorire. Il possesso palla ha pensato a schiacciare gli avversari, che però non hanno rischiato più di tanto. L’occasione più pericolosa del primo tempo, infatti, è capitata ancora sui piedi dei rossoblù con Orsolini che ha centrato il palo a porta spalancata. Da quell’occasione, la svolta. Sulla ripartenza, Torreira ha fatto rimediare l’espulsione agli avversari, che da quel momento si sono schiacciati dietro. Nella ripresa, la voglia di passare in vantaggio è stata tanta, ma la paura di non farcela aveva attenuato le conclusioni dei viola. Bonaventura e Castrovilli ci hanno provato senza successo, ma è toccato al centrocampista -teoricamente- più arretrato prendere l’iniziativa, con un bel palo interno dal limite dell’area. Il gol alla fine l’ha trovato proprio il giocatore più tenace. Dopo il tentativo a vuoto di Cabral, è stato Torreira a ribadire la palla nel sacco. Un gol sporco, non tanto da Fiorentina di Italiano, ma preziosissimo per sbloccare una partita che sembrava difficile da aprire.

Raggiungendo quota 46 punti in 28 giornate, la Fiorentina è agganciata al treno per l’Europa, con una partita ancora da recuperare e con lo scontro diretto contro la Roma al Franchi. Guardando ai risultati di giornata, l’arresto delle due contendenti -che erano state impegnate in settimana- fa sperare che anche nelle prossime settimane, Roma e Atalanta potrebbero lasciare punti per strada in campionato. Discorso diverso per la Lazio, salita in solitaria al quinto posto, che resta comunque una squadra dalle prestazioni altalenanti. Tra Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina solo una resterà fuori dalle coppe per quanto riguarda la classifica di Serie A. Ovviamente, per i viola c’è ancora una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare e quindi un’occasione in più per ritrovare quell’Europa che manca ormai da troppi anni.