Il gusto di riavere un regista

Che lo si voglia o no, la Fiorentina ha un solo, vero, regista di ruolo all’interno della sua rosa: Milan Badelj. Il croato, fin quando è stato in campo, contro il Genoa ha dato segnali di ripresa, salvo poi essere espulso ingiustamente dall’arbitro Irrati. Contro il Milan non hai avuto un playmaker in campo e la squadra ha palesato difficoltà a fare gioco. Questo almeno fino a quando non ha cambiato modo di stare sul terreno di gioco, ovvero gli ultimi venti minuti (più recupero) della gara.

Ad Udine, Badelj ritornerà a far parte dello scacchiere di Iachini, perché la giornata di squalifica è stata scontata dal giocatore, che tra l’altro quest’oggi festeggia il suo 31esimo compleanno. Con tutta probabilità l’allenatore viola lo schiererà nuovamente come titolare nella prossima gara di campionato.

