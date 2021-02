Il Jack della Fiorentina: così Prandelli ha trovato il terzo acquisto del mercato invernale

Dopo un avvio in sordina, Giacomo Bonaventura si è preso una maglia da titolare nella Fiorentina di Prandelli a suon di prestazioni convincenti. A tal punto che al netto di squalifiche e infortuni, l’ex Milan è la mezzala destra titolare di un centrocampo a tre in cui affianca Amrabat e Castrovilli.

Non è stato facile inserirsi, nonostante la fiducia sempre concessagli da Iachini prima e Prandelli poi. Per diversi motivi: un po’ i problemi d’inserimento in un gruppo nuovo, un po’ le aspettative da rispettare all’interno di una Fiorentina che fa fatica a rispettare le attese. Adesso, però, è diventato difficile rinunciare a lui per il contributo che dà sia in fase difensiva che offensiva.

La bellissima rete segnata contro il Crotone, la splendida azione con Ribery contro il Torino: sono queste due le azioni che hanno portato Jack alla ribalta. E consegnato a Prandelli il terzo acquisto del mercato di gennaio. Il tecnico viola e la Fiorentina si affidano anche a lui per cercare di risalire la classifica nel minor tempo possibile e poter così programmare il futuro. In cui, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà sicuramente anche Bonaventura.