Il Jack nel mazzo di mister Italiano. Bonaventura già meglio dello scorso anno. I numeri

Una delle soprese più positive della stagione della Fiorentina è sicuramente Giacomo Bonaventura. Titolare inamovibile del centrocampo di Italiano, l’ex Milan è l’ago della bilancia della squadra, il regista offensivo della manovra offensiva dei viola. Le prestazioni del centrocampista sono in continuo crescendo dall’inizio della stagione, come dimostrano i numeri raccolti in queste prime diciassette giornate.

Bonaventura infatti ha preso parte a cinque reti della Fiorentina (2 gol e 3 assist). Tale traguardo il classe ’89 lo aveva raggiunto nell’intero campionato scorso. Un buon bottino raccolto solamente nel girone d’andata (ancora da concludersi). Italiano dunque potrà contare sul suo Jack per tutto il girone di ritorno per continuare a stupire ancora.