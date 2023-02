Il Lecce fa il colpo a Cremona e mette una in tasca una bella fetta di salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ad aprile ci andrà a giocare la Fiorentina per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, oggi invece allo ‘Zini’ di Cremona era di scena il Lecce, che è tornato a vincere e a ipotecare la salvezza con un 2-0 maturato nella ripresa. A segno prima Baschirotto al 58′ e undici minuti dopo anche Gabriel Strefezza: per la squadra di Baroni sono 10 in questo momento i punti sulla zona rossa. Cremonese che invece resta fanalino di coda con appena 8 punti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.