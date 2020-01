Il Lecce ferma l’Inter, mentre a Brescia Balotelli si fa espellere dopo sette minuti dal suo ingresso in campo. Il Verona va più due sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finiscono tutte in pareggio le gare di Serie A delle 15. L’Inter viene fermata dal Lecce per 1-1: succede tutto nella ripresa al gol siglato da Bastoni risponde Mancosu. Pareggio anche tra Bologna e Hellas Verona per 1-1 con le reti di Bani e del nuovo acquisto dei gialloblu Borini che vanno così a più due sulla Fiorentina in classifica. Finisce invece per 2-2 tra Brescia e Cagliari, con Balotelli che si è fatto espellere dopo 7 minuti dal suo ingresso in campo. In classifica l’Inter resta momentaneamente al secondo posto sulla scia della Juventus, mentre Brescia e Lecce sono ancora in zona retrocessione.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 48, Inter 47, Lazio 45, Atalanta, Roma 35, Cagliari 30, Milan, Parma 28, Torino 27 Verona 26, Fiorentina, Napoli, Udinese, Bologna 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 15, Brescia 15, Genoa 14, Spal 12.