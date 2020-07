Il Lecce subito in campo per preparare la Fiorentina: Liverani rischia di perdere due pedine importanti

Per il Lecce quella cominciata oggi è una settimana fondamentale: prima la sfida contro la Fiorentina e poi lo scontro diretto con il Genoa, la concorrente più diretta per la permanenza in Serie A.

La squadra, rientrata nella notte da Cagliari dopo il pareggio a reti inviolate contro i sardi, si è ritrovata questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta dall’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato di mercoledì sera, alle 21.45, con la Fiorentina. Assente Rossettini ancora convalescente. A riposo Falco (dolenzia al ginocchio sinistro) e Calderoni (problema muscolare alla coscia sinistra), le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Sono dunque da considerarsi fortemente in dubbio per la partita di mercoledì contro la Fiorentina: difficile il loro recupero, probabile che Liverani possa contare su di loro per il Genoa.