Il Leeds chiama la Fiorentina: Possibile un doppio affare con gli inglesi

Per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina, novità potrebbero arrivare presto dall’Inghilterra dove il Leeds sembra pronto a bussare alla porta dei viola per un doppio affare.

Su La Nazione si legge che, su indicazione del tecnico Bielsa, il club inglese ha chiesto notizie sia di Pulgar che di Kouame e che l’interesse per i due sia concreto.

La Fiorentina resta in attesa di una mossa ufficiale dello stesso Leeds, senza preclusioni, ben sapendo però che sia per il cileno che per l’ivoriano sono stati fatti investimenti importanti e che quindi non si potrà ragionare di sconti o valutazioni che non tengano conto di questo.