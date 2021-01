Il Leeds continua a seguire (da lontano) Pulgar, ma dall’Inghilterra ancora nessuna offerta alla Fiorentina

Che Marcelo Bielsa sia interessato a Erick Pulgar non è una novità. L’allenatore argentino ci vuole riprovare anche in questa finestra di mercato a portare il centrocampista cileno della Fiorentina al suo Leeds. Come riporta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, alla società viola non sarebbe ancora arrivata nessuna offerta ufficiale da parte del club del West Yorkshire.

