Il Leeds non molla la presa su Pulgar, ma a Bielsa piace un altro centrocampista della Fiorentina oltre al cileno

Secondo quanto scrive il Daily Mail, il Leeds non avrebbe mollato la presa su Erick Pulgar. Marcelo Bielsa, dopo le avances fatte in estate, vorrebbe provare a portare il cileno in Inghilterra anche in questa sessione di mercato. Sul giocatore c’è anche il Cagliari, ma per il momento la Fiorentina fa muro.

Pulgar però non sembra essere l’unico giocatore a cui Bielsa è interessato. Il Leeds avrebbe chiesto informazioni anche per Valentin Eysseric, tornato alla ribalta nella rosa viola con l’arrivo di Prandelli.