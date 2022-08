Il lieto fine e un lungo matrimonio

E’ stato un percorso, partito un anno fa circa e che si è concluso con quello che possiamo chiamare un lieto fine a tutti gli effetti. Nikola Milenkovic e la Fiorentina stanno per celebrare un lungo matrimonio.

Dopo aver messo la firma su un nuovo contratto l’anno scorso, il serbo ha fatto il bis, ma questa volta non ci sono più promesse di mezzo o ammennicoli vari. Questa volta si sono poste le basi per un lungo rapporto assieme, fino al 2027. Anche se le dinamiche di mercato sono varie e possono cambiare la situazione in qualsiasi momento.

Con questa firma viene accontentato anche Italiano che, a fine ritiro a Moena, aveva pubblicamente richiesto la sua permanenza.