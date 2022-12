Il Liverpool fa la voce grossa per Amrabat? Conferme sull’interesse dei Reds, pronto super ingaggio per il marocchino

Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi, arrivano conferme sul’interesse del Livepool per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat.

Secondo quanto riporta il The Sun infatti, i Reds sarebbero pronti ad offrire un ingaggio super al marocchino, dopo che lo stesso Jurgen Klopp ha confermato, da poco, di volere un centrocampista in più a disposizione. Il classe ’96 viola sta facendo benissimo al Mondiale ed ha un contratto fino al 2024 in viola, con opzione a favore della società per l’estensione fino al 2025.