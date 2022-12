Il Liverpool le prova tutte per Amrabat, ma la Fiorentina ribatte colpo su colpo

Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Dean Jones, il Liverpool, fortemente interessato al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, avrebbe chiesto alla società viola la possibilità di un trasferimento in prestito. No secco del club gigliato, disposto solamente a trattare una possibile cessione a titolo definitivo per una cifra che va oltre i 40 milioni.

La sensazione è che i Reds ci proveranno ancora per il marocchino, ma la richiesta della Fiorentina sembra irremovibile.