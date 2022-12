Il Liverpool segue “a distanza” Amrabat: la richiesta della Fiorentina

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato a BetVictor del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è dell’interesse per lui da parte della Fiorentina.

In particolare ha sottolineato come il giocatore sia uno dei preferiti di Jurgen Klopp e che, per venderlo, la società viola vuole una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Al momento però non si registra alcuna trattativa in corso tra i due club.