Il lungo digiuno di Castrovilli: la Juventus è l’occasione per rompere un tabù che va avanti dal 2007

Le ultime settimane non sono state semplici per Gaetano Castrovilli: contro il Genoa, il centrocampista della Fiorentina è andato a sbattere contro il palo della porta di Sirigu facendosi male. Da lì è cominciato il lungo calvario per cercare di tornare in campo il prima possibile: è tornato nei minuti finali contro il Cagliari, per poi partire dal 1’ sia con Lazio che Spezia. Sta recuperando e gli serve tempo per tornare sui livelli abituali, quelli che gli hanno permesso di finire tra i convocati di Mancini per l’Europeo.

Castrovilli non segna in Serie A ormai da quasi nove mesi: l’ultimo gol, infatti, risale allo scorso 19 febbraio contro lo Spezia. In totale, nella passata stagione, ha segnato cinque gol, servito tre assist e rimediato otto cartellini gialli. Italiano lo sta pungolando, perché crede molto in lui e sa quali sono le sue caratteristiche. L’ultimo numero 10 della Fiorentina ad aver segnato alla Juventus – riporta La Gazzetta dello Sport – rimane Adrian Mutu (1-1 nel 2007): chissà se Castro tornerà a ballare proprio all’Allianz.