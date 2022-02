Il lungo tunnel da cui Quarta deve uscire: nel reparto dell’argentino la Fiorentina dovrà intervenire in modo importante

Il momento forse più difficile dal suo arrivo a Firenze per Martinez Quarta, tornato a inizio febbraio dopo l’assenza per Covid e il viaggio in Nazionale: in generale il 2022 dell’argentino non è proprio da ricordare per ora, perché anche a Torino il 9 gennaio era stato travolto insieme ai compagni. Poi il rosso a Bergamo in Coppa Italia e ieri sera la clamoroso amnesia a tempo scaduto, che è costata un punto e una grossa delusione alla Fiorentina. In quel reparto la società viola ha sicuramente margine di miglioramento, a prescindere da Quarta che è uno dei calciatori su cui il club punta anche per il futuro: ieri sera però ad esempio, l’unica alternativa a lui e Igor era il giovane Frison. Con Nastasic spesso ai box e non così affidabile, sicuramente manca un componente del reparto e poi ci sarà da capire cosa ne sarà di Milenkovic. La difesa dunque, il settore più traballante della rosa di Italiano e anche quello con più incertezze e necessità in vista del futuro.