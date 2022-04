Il mai banale Sarri: “Rispetto alla Bundesliga, siamo fermi a cinquant’anni fa in Italia. Ho sentito delle cavolate mostruose sul nostro calcio”

Nella conferenza stampa alla vigilia del delicato match in vista Europa tra Lazio e Sassuolo, il tecnico biancoleste Maurizio Sarri si è espresso con modi e toni duri sull’eliminazione dell’Italia dal mondiale. Ecco cosa ha dichiarato:

“Le nazionali non rappresentano più i movimenti calcistici. In Italia il 70 % dei giocatori è straniero. Ho sentito sparare cazz*** mostruose sui problemi del nostro calcio. Ma nessuno parla di strutture: quando vedi la Bundesliga e poi la confronti con la Serie A, i nostri stadi appaiono fermi a cinquant’anni fa. Ti viene da chiederti: “ma dove caz** sono?” Quando ne parlo io dei terreni di gioco, sono quello che si lamenta… Ma far giocare su certi campi equivale a dare un bisturi arrugginito a un chirurgo”.