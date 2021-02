Il Manchester United bussa alla Fiorentina per Milenkovic: Ecco la richiesta

Come vi raccontiamo ormai da diverse settimane, difficilmente Nikola Milenkovic rinnoverà il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022. Per questo, è molto probabile che in estate il difensore serbo possa lasciare Firenze dopo quattro stagioni.

Su di lui c’è l’interesse di diverse big del calcio europeo, ingolosite dal contratto in scadenza tra dodici mesi che penalizzerà la società di Commisso in sede di trattativa. Una di queste, secondo quanto riportato dal The Sun, avrebbe bussato alla porta della Fiorentina: si tratta del Manchester United, che ha già avviati i contatti con l’entourage del giocatore. La risposta del club viola è stata netta: per cedere Milenkovic servono almeno 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro.