Come riportato dal sito del quotidiano inglese The Sun, il Manchester United, che ieri sera ha raggiunto le semifinali di Europa League dove incontrerà la Roma, non avrebbe mollato la presa su Nikola Milenkovic, difensore viola in uscita dalla Fiorentina. Il tabloid scrive che la cifra del cartellino del serbo si aggirerebbe intorno ai 38 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro), ma i Red Devils sperano di poter contrattare sulla cifra con la società viola in estate.