Il Manchester United e un’offerta concreta per Chiesa. I milioni messi sul piatto dagli inglesi

Chiesa, ormai da tempo, è uno degli obiettivi di Juventus e Inter, ma a parte i sondaggi fatti a più riprese, nessuno fra bianconeri e nerazzurri, ha mai (almeno per il momento) messo davanti alla Fiorentina l’offerta giusta. Parlando di milioni, in contanti, non si è mai andati oltre i 30, abbinando così all’offerta economica contropartite tecniche più o meno pregiate. E così, anche rispondere ’no, grazie’, per la Fiorentina è stato tutto sommato facile, visto che Commisso ha fatto capire in più occasioni che se proprio si vuole provare a prendere Chiesa, si dovranno offrire solo milioni di euro (una settantina, appunto). Anche per questo la strada inglese sul futuro dell’attaccante viola rischia di diventare quella più probabile da seguire. Il Manchester United, in effetti, secondo quanto riporta La Nazione ha realmente bussato alla porta della Fiorentina per Chiesa e ha consegnato agli uomini mercato del club una proposta d’acquisto solo in soldi. La cifra, certo, non è quella giusta (lo United ha offerto 50 milioni), ma questo contatto potrebbe risultare una base concreta per iniziare una trattativa vera e propria, magari con il tentativo di incrociare domanda e offerta. Fino a un punto d’incontro definitivo.

0 0 vote Article Rating