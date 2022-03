Il Manifesto della Fiorentina: “Portiamo bellezza in cui siamo nati nel gioco della nostra vita. Siamo i Viola, il colore che tinge le nostre sfide”

Assieme al nuovo logo, la Fiorentina ha pubblicato anche il Manifesto: “Unici da sempre, come il nostro calcio. Siamo ostinati, ribelli, fieri padroni del nostro destino. Immersi nelle meraviglie della nostra Firenze, portiamo la bellezza in cui siamo nati nel gioco della nostra vita. Sempre aperti alle sfide, sempre fedeli alle nostre origini. Siamo il brivido di ogni partita, l’emozione della lotta, il fiato sospeso prima del gol. Amiamo il calcio, quello vero, da sempre. La sua bellezza, il suo rinascimento. Siamo i Viola, il colore che tinge le nostre sfide, il colore che esalta la nostra forza. Unici come solo noi sappiamo essere. Play to be different“.

