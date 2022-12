Il Marocco di Amrabat perde ancora e finisce quarto: la Croazia vince di misura

Pochi minuti fa si è conclusa la finale per il terzo e quarto posto di Qatar 2022: alle ore 16 a Doha la sorpresa Marocco affrontava l’esperta Croazia. Al termini di novanta minuti di livello, in cui si è comunque notato un crollo fisico di entrambe le squadre, a spuntarla sono i balcanici: il risultato finale è 2-1 per Modric e co.

Succede tutto nel primo tempo. Vantaggio immediato della Croazia al 7′ con Gvardiol, abile con un colpo di testa a mettere il pallone alle spalle di Bono. Reazione immediata dei marocchini che trovano il pareggio dopo due minuti, sempre di testa, è Dari a tenere a galla gli africani. Nonostante la prestazione messa in campo da Amrabat e compagni, alla lunga vengono fuori i reali valori in campo, ed il gol decisivo di Orsic è una vera e propria perla. Il centrocampista croato al 42′ aggancia un pallone in area e lo spedisce al sette in acrobazia.

Nonostante l’arrembaggio nella ripresa la nazionale europea riesce a tenere campo e risultato e, nonostante una clamorosa occasione gol del Marocco nei minuti finali, riesce a conquistare il secondo podio nelle ultime due edizioni.