Il Marocco si divide la posta in palio con il Congo nello spareggio d’andata per i Mondiali, 90 minuti in campo per Amrabat

Da poco terminata la gara d’andata per gli spareggi valevoli per un pass ai Mondiali in Qatar 2022 tra Congo e Marocco sul punteggio di 1-1. Per gli ospiti, in campo per 90 minuti il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Ad aprire la partita è stato il gol di Wissa per il Congo al 12esimo del primo tempo. Il Marocco guadagna un penalty al 55esimo ma Mmaee lo fallisce. Al 76esimo è Tissoudali a pareggiare i conti per la nazionale nordafricana e fissare il punteggio sull’1-1. Da segnalare all’86esimo l’espulsione per doppio giallo per Muzinga del Congo.

La gara di ritorno si disputerà martedì 29 marzo e decreterà, sommando i punteggi, quale delle due squadre si qualificherà ai Mondiali in Qatar di fine anno.